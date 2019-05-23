YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Dikkat!
A+A-
Güzelyurt’ta, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, 2 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Güzelyurt, elektrik kesintisi, 24 Mayıs
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.