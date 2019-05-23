YARIN 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt’ta, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, 2 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.