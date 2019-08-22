YARIN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinden elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.
BRT/TAK
Etiketler : Lefkoşa, elektrik kesintisi. 23 Ağustos
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