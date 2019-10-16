YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Akdoğan Futbol Sahası bölgesi, Aket Fabrika bölgesi ve Yiğitler Yolu bölgesindeki su motorlarına yarın saat 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin,çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.