YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Akdoğan Futbol Sahası bölgesi, Aket Fabrika bölgesi ve Yiğitler Yolu bölgesindeki su motorlarına yarın saat 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin,çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik kesintisi
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