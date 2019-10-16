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  3. YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Akdoğan Futbol Sahası bölgesi, Aket Fabrika bölgesi ve Yiğitler Yolu bölgesindeki su motorlarına yarın saat 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin,çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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