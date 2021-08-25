Yarın 5 saat elektrik verilemeyecek
Yarın 5 saat elektrik verilemeyecek
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Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00-14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek.
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