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Yarın 5 saat elektrik verilemeyecek

Yarın 5 saat elektrik verilemeyecek

Yarın 5 saat elektrik verilemeyecek

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Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00-14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek. 

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