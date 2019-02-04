YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da yarın 10.00-15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Kalkanlı’nın bir kısmı ile Çiğdem Sokak etkilenecek.