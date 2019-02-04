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  3. YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da yarın 10.00-15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Kalkanlı’nın bir kısmı ile Çiğdem Sokak etkilenecek.

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