YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Güzelyurt’ta yarın beş saatlik elektrik kesintisi olacak. Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, Güzelyurt oteli ve Bostancı trafik ışıkları ve civarına elektrik verilemeyecek.