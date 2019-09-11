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  3. YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne bölgesinde yarın yaklaşık 10.00- 15.00 saatleri arası 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden; Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi etkilenecek.

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