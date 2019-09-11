YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne bölgesinde yarın yaklaşık 10.00- 15.00 saatleri arası 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden; Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi etkilenecek.