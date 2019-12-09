YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

İskele’de bazı bölgelere yarın beş saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.