YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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İskele’de bazı bölgelere yarın beş saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : İskele, elektrik kesintisi
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