Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Dikkat!

A+A-

İskele’de bazı bölgelere yarın beş saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.