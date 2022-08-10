Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele Long Beach’in güneyindeki bölgeye 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında olacak.
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