YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Güzelyurt’ta bazı bölgelere 6 saat boyunca elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurum açıklamasında, elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt’ta Şeker Sokak, Piyale Paşa Sokak, Çanakkale Sokak ve Ecevit Caddesi’nin bir kısmının elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.
Etiketler : KIB-TEK, Güzelyurt, elektrik kesintisi
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