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  3. YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle İskele’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, saat 08.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. 

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