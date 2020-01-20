YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle İskele’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, saat 08.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik kesintisi
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