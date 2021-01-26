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Yarın elektrik kesintisi olaca

Yarın elektrik kesintisi olaca

Yarın elektrik kesintisi olaca

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Aşağı Bostancı, İzzet Kombos Bulvarı, Zübeyde Hamit Sokak, Yalova Spor Kulübü ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesintinin 10:00- 14:30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

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