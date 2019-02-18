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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Karaağaç Golf Sahası doğusu, Recaioğlu Sitesi ve civarının elektrik enerjisinin yarın 09:30 ile 14:00 arası kesik olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacağı kaydedildi.
 

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