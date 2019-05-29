YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele bölgesinde 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; Topçuköy, Ardahan Ağıllar ve Ardahan köyünün kuzey bölümü etkilenecek.



