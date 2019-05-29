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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele bölgesinde 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; Topçuköy, Ardahan Ağıllar ve  Ardahan köyünün kuzey bölümü etkilenecek.

 

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