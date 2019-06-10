YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

İskele’de yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Doktorlar, Döveç, Northernland siteleri ve Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi yaklaşık 4 buçuk saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında uygulanacak.