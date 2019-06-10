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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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İskele’de yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Doktorlar, Döveç, Northernland siteleri ve Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi yaklaşık 4 buçuk saat kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında uygulanacak.

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