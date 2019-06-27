YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Beylerbeyi köyü girişi ile Ambelia Village tatil köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi köyü girişi ile Ambelia Village tatil köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.
Etiketler : Beylerbeyi köyü, elektrik kesintisi
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