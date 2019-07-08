YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Edremit Bakır Apart Hotel ve Çiçek Mahallesi bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. Esentepe ve Bahçeli’nin elektriği de 10:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında kesilecek.



