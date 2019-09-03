YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti h 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, elektrik kesintisi
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