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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti h 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.

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