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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle söz konusu yerlerde 09.00-10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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