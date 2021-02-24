Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
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Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak. Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarına elektrik verilemeyecek.
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