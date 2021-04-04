Yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın (5 Nisan 2021 Pazartesi) Gazimağusa ve İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine elektrik verilemeyeği duyuruldu.