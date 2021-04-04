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Yarın elektrik kesintisi olacak

Yarın elektrik kesintisi olacak

Yarın elektrik kesintisi olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın (5 Nisan 2021 Pazartesi) Gazimağusa ve İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine elektrik verilemeyeği duyuruldu.

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