Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
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İskele bölgesinde Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi’ne yarın 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle olacak.
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