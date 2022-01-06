Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi, Concorde otelleri, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.
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