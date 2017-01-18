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YARIN ELEKTRiK KESiNTiSi OLACAK

YARIN ELEKTRiK KESiNTiSi OLACAK

Yarın elektrik kesintisi olacak

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Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel bölgesindeki tesislerde  yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak olan kesinti 09:30-17:00 saatleri arasında olacak.

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