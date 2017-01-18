YARIN ELEKTRiK KESiNTiSi OLACAK
Yarın elektrik kesintisi olacak
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Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel bölgesindeki tesislerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak olan kesinti 09:30-17:00 saatleri arasında olacak.
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Etiketler : elektrik kesintisi
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