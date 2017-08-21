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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Yarın elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim proje çalışmasından dolayı Girne Jasmine Court Hotel bölgesi, Girne’nin batısı ve Çatalköy’ün güneyi ile Çatalköy su pompalarına yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik 9:00-14:00 saatleri arasında kesik olacak.

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