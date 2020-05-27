Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Emaş Market, Kömürcü ve Hediyem Su bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.