Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Emaş Market, Kömürcü ve Hediyem Su bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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