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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Emaş Market, Kömürcü ve Hediyem Su bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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