YARIN EYLEM YAPACAKLAR!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın sabah araçlı eylem düzenleyecek.

Birlikten alınan bilgiye göre, hayvan üreticileri yarın, Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde saat 10.00’da toplanacak.

Buradan hareket edecek araçların ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.