Yarın su verilemeyecek
Yarın su verilemeyecek
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın yapılacak su patlağı kazı çalışması tamamlanana kadar Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada çalışmanın gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği de belirtildi.
Belediye’den yapılan açıklamada, Kadınlar Pazarı Sokak ile İplik Pazarı Sokak’ın birleştiği noktada yapılacak su patlağı kazı çalışmasının yarın sabah 06.30’da başlayacağı belirtildi.
Çalışma nedeniyle Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, çalışmanın gün içinde tamamlanıp, su akımının aynı gün içinde açılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.