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YARIN TAM GÜN GREV VAR

YARIN TAM GÜN GREV VAR

Yarın tam gün grev var

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Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), “6 müfettişin yasadışı bir şekilde görevlendirildiği ve yetersiz çalışma koşulları bulunduğu” gerekçesiyle Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarın tam gün greve gidileceğini duyurdu.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, saat 10:00’da grev yerinde basın açıklaması yapılacağını da kaydetti.

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