Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

A+A-

Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış, tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü. 

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.

En yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Salı ve Çarşamba günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.