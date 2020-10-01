Yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) yarın proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Zeytinlik- GAÜ Yolu, Talat Kürşat Arsaları ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

BRTK