YARIŞ BAŞLADI

31 Ekim’da yapılacak kurultay öncesinde start verildi. Adaylar pazartesi mesai saati bitimine kadar ortaya çıkmak zorunda. Sadece dün Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel aday olduğunu açıkladı. Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun ve Zorlu Töre beklemede.

UBP 31 Ekim’da yapılacak kurultay öncesinde start verildi. Adaylar pazartesi mesai saati bitimine kadar ortaya çıkmak zorunda. Sadece dün Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel aday olduğunu açıkladı. Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun ve Zorlu Töre beklemede.



İLK ÜNAL ÜSTEL AÇIKLADI

UBP Genel Başkanlığı’na ‘resmi’ olarak aday olduğunu açıklayan ilk isim, UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel oldu. Yazılı bir açıklama yayımlayan Ünal Üstel, “Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar yurdumun her köşesinden aldığım destek mesajları en büyük gücümdür” dedi



SUCUOĞLU: YOLA ÇIKTIK

Henüz resmi adaylık açıklaması yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ada TV’de konuştu: “Adaylık için yola çıktık. Ama bunun resmileşmesi pazartesi olacak. Manifestomuzu açıklayarak resmi başvuruyu yapacağız.”



ÇAVUŞOĞLU: HALK İÇİN ADAYIM

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Halk için sorumluluklarımız olduğu düşüncesiyle gelecek nesillere hizmet etmek için aday olmaya karar verdim. UBP’de bayrağı tutacak kişiyim. Beni ayıran en büyük özellik siyaseti halk için yapıyor olmamdır” dedi.

TÖRE’DEN ADAYLIK SİNYALİ

Ada TV’ye konuk olan UBP’li vekil Zorlu Töre, “Genel başkanlık kutsal bir görevdir. Partimizde genel başkanlık yarışında çok sayıda arkadaş göreve talip. 40 yıldır fikir hareketlerinin içinde birisi olarak, adaylığı düşünüyorum” diye konuştu.



OĞUZ: BAYRAĞI TAŞIRIM

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsım için de büyük bir onurdur. Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum” dedi.



TAÇOY BEKLEMEDE

Aday olacağına kesin gözüyle bakılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yapılan adaylık açıklamaları karşısında dünü sessiz geçirdi. Taçoy’un da birkaç gün içinde adaylığını yazılı olarak açıklaması bekleniyor.



ATUN DESTEK ARIYOR

İstanbul’da TC. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşen Sunat Atun’un adaylık için Ankara’dan destek arayışında olduğu iddia ediliyor. Bir önceki kurultayda da aday olan Atun’un adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.



ÖZGÜRGÜN NE YAPACAK?

Uzun bir zamandan bu yana İstanbul’da bulunan Hüseyin Özgürgün’ün Salı günü KKTC’ye döneceği ve karantinaya gireceği öğrenildi. Yeni dönemde ismi Meclis Başkanlığı için de geçen Özgürgün’ün kimi destekleyeceği ve kurultaydaki rolü soru işareti.

Kaynak: Star Kıbrıs