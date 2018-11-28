Yarışın galibi belli oldu!

Reyting sonuçları 27 Kasım: Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarışında galip belli oldu!

Televizyon ekranlarında yeni sezon başladı ve reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 27 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenenler belli oldu. Reyting yarışında birinci olan dizi Kadın oldu, birkaç sezondur kendi kitlesini oluşturan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise ikinci sırada yer aldı...

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla diziler arasındaki yarışın galibi de belli oldu. Reyting yarışında 27 Kasım günün birincisi Kadın dizisi oldu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ikinci sırada yer aldı, üçüncü sırada ise Kadın dizisi özeti geldi. Geçtiğimiz sezon başarılı bir tablo çizen Ufak Tefek Cinayetler ise yeni bölümüyle yirminci sırada yer aldı…

REYTİNG SONUÇLARI 27 KASIM

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…