Yarışma programında cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) programının bu sezonunda bazı yarışmacıların seks yaptığı yolunda dedikodular tabloit medyaya yansımıştı. Ancak bu kez iddialar dedikodu düzeyinde değil.

Anna Vakili ve Jordan Hames adlı yarışmacıların programda cinsel ilişkiye girdiği teyit edildi.

Vakili ve Hames, diğer yarışmacılar tarafından yatak odasına girmeleri için seçildi. Çift hemen seks oyuncaklarının olduğu gizli kabini keşfetti.

Anne ile Jordan vakit kaybetmeden buldukları tüylü bir kelepçeyle oynamaya başladı. Akabinde soyunan çift, yakınlaştı. Jordan’ın gözlerini bağlayan Anna’nın bacaklarına tüylü toz alıcıyla dokunduğu ekrana yansıdı.

Bu gecenin ardından Anna, Jordan’a diğer yarışmacılara ne söyleyeceklerini anlattı: “Tamam, seks yapmadık fakat gerisini size anlatamam çocuklar. Sadece söyleyeceklerim bu kadar diyeceksin.”

‘Love Island’ izleyicisi ise Anna ile Jordan’ın cinsel ilişkiye girdiğinden emin emin.

İngiliz The Sun’a bilgi veren program içinden bir kaynak da, “Çift seks yaptı fakat patronlar sahneleri göstermekten çok korkuyor” dedi.

Söz konusu kaynak, “Anna ile Jordan kesinlikle seks yaptı. Odadan gelen seslerden ve çarşafın altındaki hareketlerden net bir şekilde anlaşılıyordu bu” ifadelerini kullandı.