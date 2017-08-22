YARIŞMANIN KALDIRILMASI ŞOK ETTİ!

Antalya Film Festivali'nde Ulusal Yarışma bölümünün kaldırılmasına sanatçılardan videolu tepki geldi.

Sinema ve televizyonun ünlü isimleri, "Uluslararası Antalya Film Festivali"ndeki "Ulusal Yarışma" bölümünün kaldırılmasına tepki amacıyla sosyal medya üzerinden görüntülü mesaj yayımladı.

Film Yönetmenleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışması"nın kaldırılması dolayısıyla her gün bir sinemacının görüşlerinin paylaşılacağı belirtildi.

İŞTE SANATÇILARIN TEPKİLERİ

Selçuk Yöntem: Antalya Film Festivalini Antalya Film Festivali yapan ulusal yarışma bölümüdür. Kaldırılmasını anlamak mümkün değil.

Hülya Koçyiğit: (Festival) Türk halkıyla sinemasını buluşturmakta. İlk defa bu yıl ulusal yarışmadan yoksun olacak. Hep yerli ve milli değerlerimiz dedik ve bunları yaygınlaştırmak istedik. O nedenle elbette uluslararası festival olabilir ama ulusal sinemamızı ayakta tutan, destek veren Antalya Film Festivali'nin yapılmamasını, ulusal yarışmanın yapılmamasını kabul edemiyorum.

Müzisyen Cahit Berkay: Bugüne kadar yanılmıyorsam benim 6 tane ödülüm var Antalya'da. Film ve onur ödülleri anlamında. Halbuki ben bunu 10'a çıkarmak istiyordum. Niye durdurdunuz Antalya Altın Portakal Festivalini? Şaka bir yana ama sinema için büyük bir kayıp. Antalya Altın Portakal festivali en büyük motivasyondur sinema adına. Üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Şevket Çoruh: Türk sinemasının 54 yıldır devam eden Altın Portakal Antalya Film Festivali ulusal yarışması artık yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Neden kaldırdınız? Yapmayın, dokunmayın. Sanat güzeldir.

MENDERES TÜREL'E MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

Festivalden ulusal bölümün kaldırılmasına tepki gösteren sinema meslek birlikleri de festivalin başkanlığını üstlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e bir mektup göndermişti.

Sinema sektörünün endişe ve düşüncelerinin aktarıldığı mektupta, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP), Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ve Çağdaş Sinema Oyuncuları'nın (ÇASOD) imzası yer alıyordu.

Sözcü