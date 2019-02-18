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YARIYIL TATİLİ SONA ERDİ

YARIYIL TATİLİ SONA ERDİ

Öğrenciler bu sabah ders başı yaptı

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Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler ve öğretmenler, bu sabah ders başı yaptı.

31 Ocak’ta karnelerini alıp Şubat Tatili’ne çıkan yaklaşık 48 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi bugün okula başladı.
2018-19 Öğretim Yılı, haziranın ilk haftası tamamlanacak ve ardından öğrencilerle öğrenciler yaz tatiline girecek.
İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak.

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