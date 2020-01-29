YASA DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 10:30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı görüştü ve hiçbir değişiklik yapmadan Yasayı oybirliği ile kabul etti.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.