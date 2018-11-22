YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Kanser Hastalığı Bildirim Yasası ile Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik ) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik ) Yasa Tasarısı ise Resmi Gazete’de halkın bilgisine getirildi.

Kanser Hastalığı Bildirim Yasası

Kanser Hastalığı Bildirim Yasası’yla, ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Yasayla, kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşımıyla ilgili gerekli yöntemlerin alınmasına ilişkin kural ve esaslar da belirlendi.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik ) Yasa Tasarısı

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, KKTC’de kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi, standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.