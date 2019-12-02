YASA TASARISI ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu, bugünkü gündeminde bulunan Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarının maddelerini onayladı.

Tasarının bütünün oylanması, ivedilik karar olmadığı için daha sonraki birleşimlerde yapılacak.

Tasarı hakkında konuşan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarının sanayi sicil kaydının ülkedeki yasal zeminini oluşturacak bir yasa düzenlemesi olduğunu kaydetti.

Verilerin oluşturmasının her sektörde yapılması gerektiğini dile getiren Rogers, elektronik veri tabanına ihtiyaç olduğunu ve 2020 yılında ödeneğinin ayrılarak yasanın 1 Ocak 2021 yılında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini ve toplumun tüm kesimlerinin ittifakla oluşturduğu bir yasa olduğunu kaydetti.

Sanayicinin çok sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Arıklı, icra ve hacizi kolaylaştıracak yasanın da sanayiciye çok sıkıntı yarattığını ve ilgili yasayı Anayasa Mahkemesine götürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye’de bu yasanın uygulandığını fakat bu yasanın altında faiz yasasının da mevcut olduğunu anlatan Arıklı, bu yasa ile tefecilerin eline korkunç koz verildiğini söyledi.

Bu yasa ile faiz ve tefecilik yasası gibi yasaların da geçirilmiş olması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda sanayicilerin çok ciddi kriz içerisinde oluklarını ve hükümetin sanayiciye destekleyici adımlar atmasının istendiğini kaydetti.

Arıklı, sanayiciyi koruyarak yatırımcıyı koruyacak yasalara da ihtiyaç olunduğunu söyledi.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bu yasa ile ilgili tüm paydaşlarla görüşüldüğünü söyleyerek, sanayi sektörü gelişirken ne tür ihtiyaçları olduğunun dikkate alınmasının önemsendiğini kaydetti.

Sanayi Dairesi memurlarının yetkilerinin spesifik olarak belirlendiğini söyleyen Gündüz, bu yasa ile eksiklerin giderilerek yasada olması gerekenin yapıldığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu yasanın geçmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ülkedeki denetimin daha rahat yapılması adına sanayi bölgelerinin geliştirilerek yapılmasının desteklendiğini söyleyen Taçoy, dünyadaki farklı fuarlarda gerçekleşen yeniliklerin de yakalanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Taçoy, banka faizleriyle ilgili yasa çalışması bulunduğunu da söyledi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, sanayi sicil yasasının 2017 yılında bakanlar kurulunda sunulan sanayi stratejisi belgesinden kaynaklandığını söyledi.

Bütünlüğün sağlanması gerektiğini dile getiren Atun, ülkede iş kollarının geliştirilmesini sağlamanın gereklilik olduğunu kaydetti.

Patent ile ilgili mevzuat gerektiğine dikkat çeken Atun, kurumlar arası entegrasyonun da sağlanması gerektiğini belirtti.

Atun, bu yasanın tamamlayıcı olması için hız kesmeden yasa çalışmasına devam edilmesi gerektiğini belirtti.