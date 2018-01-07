YASA UYGULANSIN

Melin DOBRAN

KKTC Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Ahmet Varoğlu, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi.

Yasanın emredici olduğunu dile getiren Asbaşkan Varoğlu, devlet kurumlarına engelli istihdamı yapılmasını istedi. Varoğlu, Çalışma Bakanı’nın yasayı neden uygulamadığını merak ettiğini söyledi. Thalassaemia hastalarının halen kan alma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Varoğlu, halka gönüllü olarak kan bağışı yapması konusunda çağrı yaptı. Kan bağış otobüsünün ise haftanın her günü kan topladığını söyleyen Varoğlu, 2. Bir aracın gelme konusunun gündemde olduğunu belirtti.

“Yasa neden uygulanmıyor?”

Asbaşkan Varoğlu, “Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası diye bir yasamız var. Bu yasa özel sektöre ve devlet kurumuna engelli alma zorunluluğu getirir. 2009 yılından beridir tek bir engelli istihdamı yapılmadı devlete. Bu yasa emredicidir ve devlete engelli alınması lazım. Çalışma bakanına yasayı uygulamak zorunda olduğunu hatırlatmak isterim. Bizim camiada halen iş bekleyen 10-12 arkadaşımız vardır. Bu insanların çalışması lazım. Çalışma Bakanlığı bu yasayı neden uygulamıyor gerçekten merak ediyorum. Ciddi anlamda bu insanların işe ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

“2 ünite yerine 1 ünite kan alıyoruz”

Varoğlu konuşmasının devamında şunları aktardı: “Thalassaemia hastası olan 150 arkadaşımız var. Tedavi protokolü gereği, tüm Thalassaemialılar hastaneye geldiğinde 2 ünite kan alması gerekiyor. Ayda 600 ünite kana ihtiyacımız oluyor. Her zaman 2 ünite yerine 1 ünite kan alıyoruz. Bu konuda sıkıntı var. Bu 1 ünite kanı da alamadığımız dönemleri de gördük. Mevcut kan bankasının yanında farklı bir ekibin de oluşup, kan toplamasını istedik. Bu istekle otobüs konusunu gündeme geldi. Yine sıkıntılı bir süreçten geçerken Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na gittik. Türkiye’den buraya kan gelir mi diye Kızılayla beraber Sağlık Bakanlığı’na gittik. Türkiye ile konuştular ama Türkiye’den kan gelmesi için mevzuat yönünde sıkıntı oldu. Bu sürede Kızılay buraya otobüs bağışladı. Bu otobüs hastaneye verilmek istendi. Otobüs şu an Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne verildi. İdare, hemşire ve doktorla ekip oluşturuldu. Çalışmalarından dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal’a teşekkür ederim.

“Otobüs kan toplamaya devam ediyor”

2016 Nisan’dan itibaren kan bağış otobüsü Lefkoşa’nın yanında ayrıca kampanyalara katılarak, insanların ayağına giderek kan aldı. Yaklaşık bin ünite kan toplandı. Halen artarak devam etmektedir. Otobüs haftanın her günü kan toplamaya devam ediyor. İnsanların kan bağışı için gönüllü olması lazım. Bu dönemi kan bulmada rahat geçirdik. Kızılay ile yapılan anlaşma sonucu bir Kızılay görevlisi gelip, sivil toplum örgütlerine gidiyor. Kan bağışı için teşvik eder ve kan bağışı için çağrı yapar. Şu an gündemde 2. Aracın gelme konusu var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bize bu konuda destek oldu. Kan verme konusunda kurum kuruluşlara gidilir, Cuma günleri camilere gidilir, taraftar dernekleri ve üniversitelere de gidilir. Buna rağmen toplanılan kan yine de yetmiyor, halkımızın gönüllü bir şekilde kan vermesi lazım. Biz dernek olarak çok uğraştık. Kan bağışı korkulacak bir şey değildir. 15-20 dakikalık bir işlemdir. Tüm halkımıza gönüllü olarak kan bağışı yapması konusunda çağrı yapıyoruz.”

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