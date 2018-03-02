Yasak Aşk Davasında Tüm Deliller Ortaya Çıkıyor!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanma davasında mahkeme kararını verdi ama Demet Şener alınan kararı Yargıtay’a taşıdı, hem de Edvina Sponza - İbrahim Kutluay yasak aşkına ayrı dava açtı.

Yakın bir tarihte sonuçlanan Demet Şener – İbrahim Kutluay boşanma davasında çok net deliller olmasına rağmen mahkemenin şiddetli geçimsizlikle sonuçlandırdığı dava, Demet Şener'in isteği üzerine avukatları tarafından Yargıtay'a taşındı.

DEMET ŞENER OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR



Zina ve aldatma, haysiyetsiz yaşam sürme üzerinedava açan Demet Şener, 19 Ocak'ta sonuçlanan davada şiddetli geçimsizlikten boşandığı halde, mahkeme Türkiye'nin gördüğü en yüksek tazminatını verdi. Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın yasak aşk yaşadığı, kendisini mağdur eden Edvina Sponza'ya da hem maddi hem de manevi tazminat davası açtı.

BELİRSİZLİKLER AYDINLANACAK



6 Mart Salı günü Çağlayan Adliyesi'nde saat 10.30'da görülecek dava dosyasında Edvina Sponza'nın İbrahim Kutluay ile çekilmiş fotoğrafları, tüm mesajları, Demet Şener'in evine Edvina Sponza'nın özel şöförüyle gönderdiği delilleri mahkemeye bizzat sunulacağı öğrenildi.

DEMET ŞENER AVUKATLARIYLA BİRLİKTE DAVAYA KATILACAK



Her davaya gelen Demet Şener'in bu davaya da bizzat katılacağı öğrenildi. Tüm delillerin sunulacağı ve şahitlerin dinleneceği davada, Edvina Sponza'nın davanın basına kapalı yapılmasını mahkemeden talep ettiği halde olumsuz yanıt aldı.