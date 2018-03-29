Yasak Aşk Skandalı Ortaya Çıktı!
Yasak Aşk Skandalı Ortaya Çıktı!
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Bir döneme damga vuran Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu ilişkisi için şok iddia! T.Y. adındaki görgü tanığı Eliz Sakuçoğlu’nun dört yıl önce, sevgilisi Murat Boz’u, oyuncu Engin Öztürk’le aldattığını iddia etti.
Murat Boz, gerçeği öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu’ndan ayrılmış. Eliz Sakuçoğlu ise; "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" açıklamasından sonra “Hayır, ben kimseyi aldatmadım” dedi. İşte Eliz Sakuçoğlu - Murat Boz ilişkisinin perde arkası…
Dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı. T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Sakuçoğlu-Boz ayrılığının perde arkasını anlattı. Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle onuşmuştu:
"Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam."
ENGİN ÖZTÜRK İLE ALDATMIŞ
Görgü tanığı T.Y. ise Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi. T.Y'nin iddiasına göre; Sakuçoğlu, Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki Otto Beach'te Öztürk'le yakınlaştı, hatta ünlü oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Sakuçoğlu-Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.
"AYRILDIKLARINI SANDIĞIM İÇİN..."
Aynı salona giden Öztürk ve Sakuçoğlu, Çeşme tatili için İstanbul'da sözleşti. Çeşme'ye Boz'un aracıyla kız arkadaşlarıyla birlikte giden Sakuçoğlu, otelde Öztürk ile aynı odada kaldı. T.Y., "Ben o dönem Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz'un ayrılmış olduğunu düşündüğüm için yaşanan olayın üstünde çok durmamıştım. Ancak daha sonra haberleri okuyunca bu durum beni çok rahatsız etti" diye konuştu.
YAZIYI KALDIRMASI DİKKAT ÇEKTİ
Boz, Sakuçoğlu'ndan ayrılma kararı almasının ardından, eski sevgilisinin ismi Engin Öztürk'le anılınca, Sakuçoğlu'nu koruyan bir yazı paylaşmış, ancak bir süre sonra bu yazıyı kaldırmıştı. Boz'un, yazıyı kaldırması, Sakuçoğlu'nun Öztürk'le olan ilişkisinin doğru olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Boz'un gerçeği öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu'yla olan ilişkisini bitirdiği iddia ediliyor.
Etiketler : Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz, Engin Öztürk, aşk, aldatma
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