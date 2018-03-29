Yasak Aşk Skandalı Ortaya Çıktı!

Bir döneme damga vuran Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu ilişkisi için şok iddia! T.Y. adındaki görgü tanığı Eliz Sakuçoğlu’nun dört yıl önce, sevgilisi Murat Boz’u, oyuncu Engin Öztürk’le aldattığını iddia etti.

Murat Boz, gerçeği öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu’ndan ayrılmış. Eliz Sakuçoğlu ise; "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" açıklamasından sonra “Hayır, ben kimseyi aldatmadım” dedi. İşte Eliz Sakuçoğlu - Murat Boz ilişkisinin perde arkası…

Dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı. T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Sakuçoğlu-Boz ayrılığının perde arkasını anlattı. Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle onuşmuştu:

"Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam."