Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu!

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi, 5. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Dizide flaş bir ayrılık yaşanıyor.

Yasak Elma dizisi Medyapım imzalı dizi ana kadrosunda yer alan büyük değişikliklere rağmen kan kaybetmeden ekran yolculuğuna devam etti.

Kadın entrikalarının renklendirdiği proje kısa bir reklam ve kovid arasının ardından çekimlerine tam gaz devam ediyor.

Yeni bölümde yine nefes nefese ve yürekleri ağızlara getiren olaylar yaşanacak. Bir yandan da fenomen dizi yeni bir ayrılığa sahne olacak.

Diziye bu sezon Arzu karakteriyle dahil olan Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacak. Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay’ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.

TV100- Birsen Altuntaş