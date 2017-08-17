YASAL DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ…

İŞVEREN, KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLAR İLE EV KADINI OLARAK SİGORTALI OLANLARA SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİ ARTIK 3 AYLIK DEĞİL AYLIK ÖDEYECEK

TEMMUZ DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖDEMENİN SON GÜNÜ PAZARTESİ… GECİKME ZAMMI YÜZDE 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren, kendi nam ve hesabına çalışanlar veya ev kadını olarak sigortalı olanların sosyal sigorta primlerini artık 3 aylık değil her ay ödeyeceğini hatırlattı. Bakanlık, bu yöndeki uygulamanın 1 Temmuz’da başladığını belirterek, ilk prim ödemesi için son tarihin 21 Ağustos Pazartesi olduğu konusunda uyarı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre 1 Temmuz tarihinden itibaren işveren, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile isteğe bağlı veya ev kadını olarak sigortalı olanların sigorta prim ödemeleri, üç aylık olarak değil aylık olarak ödenecek şekilde değiştirilmiştir” denildi.

Belirtilen statüdeki sigortalıların prim ödemelerinin en geç bir sonraki ayın 20'sine kadar ödenecek şekilde düzenlendiği kaydedilen açıklamada, temmuz dönemine ait sigorta prim ödemelerinin 20 Ağustos hafta sonuna denk geldiği için en geç 21 Ağustos tarihine kadar yapılması gerektiği vurgulandı.

Gününde yatırılmayan primler için ilk ay yüzde 3, takip eden aylar için ise yüzde 1.2 gecikme faizi uygulandığı da açıklamada ifade edildi.