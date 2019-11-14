Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor!

Fibromiyalji atakları nasıl geçer?

Fibromiyalji, bilinen bir neden olmadan, nihai olarak teşhis edilemeyen temelde yaygın bir kronik ağrıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Şiddetlenen ağrı ve artan yorgunluk fibromiyalji ataklarının en ayırt edici özelliklerindendir. Kötü uyku kalitesi, karamsar düşünceler (bilişsel işlev bozukluğu), sindirim zorluğu (asit reflü gibi), kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi ek semptomlar görülebilir. Peki, fibromiyalji atakları nasıl geçer?

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklendiği tahmin edilen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren fibromiyalji atakları nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji vücutta ağrı ve yorgunluğa yol açan ancak nedenleri henüz tam olarak belirlenemeyen kronik bir hastalıktır. Daha çok kadınlarda görülür fakat erkekler ve çocukları da etkileyebilir. Fibromiyalji herkesi aynı ölçüde etkilemez. Bazı kişilerde belirtiler çok daha fazla olabilir. Şikayetler mevsimsel ya da dönemsel değişim gösterebilir. Bazen ağrı ve diğer belirtilerin aniden şiddetlendiği dönemler olabilir. Bu durum fibromiyalji atakları ya da fibromiyalji alevlenmesi olarak adlandırılabilir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ

– Belirli noktalarda hassasiyet ve ağrı

– Uyku kalitesinin düşmesi ve uyku bozukluğu

– Uzun süreli uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek, yorgunluk, zor uyanma ve tutukluk hissi

– Baş ağrısı

– Depresif ruh hali

– Kaygı

– Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk

– Alt karın bölgesinde ağrı

– Çarpıntı

– Gaz, kabızlık ya da ishal

– Ellerde ve ayaklarda uyuşma

– Nefes almada zorlanma

– Kulaklarda çınlama

– Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma

FİBROMİYALJİ ATAKLARINI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Havadaki değişiklikler:

Havadaki değişiklikler, fibromiyalji hastaları tarafından fibromiyalji alevlenmelerini meydana getirdiği rapor edilmiştir.

Aşırı egzersiz:

Alışılmış rutinlerin ötesinde fiziksel aktivitenin arttırılması fibromiyalji alevlenmesine neden olabilir. Fiziksel aktivite, kademeli olarak ve doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Yaralanma / Hastalık:

Enfeksiyon gibi bir yaralanma ya da hastalık, fibromiyalji semptomlarının alevlenmesine neden olabilir.

Sıcaklıktaki Değişim:

Birçok fibromiyalji hastası aşırı soğuğa veya sıcağa maruz kaldığında olduğu gibi aşırı sıcaklık derecelerinde fibromiyalji alevlenmeleri yaşar.

Stres:

Artan duygusal veya fiziksel stres dönemleri fibromiyalji alevlenmelerine neden olabilir.

Uyku sorunları:

Fibromiyalji genellikle uykuda yaşanan bir takım sorunlarla tetiklenir. Bu nedenle uyku kesildiğinde veya uyku düzeninde bir değişiklik olduğunda, fibromiyalji semptomları alevlenmeye neden olabilir.

Seyahat:

Fibromiyaljili bireyler seyahat ederken alevlenmeye maruz kalabilir, çünkü bu genellikle diyette değişiklik, sıcaklıkta değişiklik ve uyku problemleri gibi birden fazla tetikleyiciye maruz kalmayla sonuçlanabilir.

FİBROMİYALJİ ATAKLARI NASIL GEÇER?

Fibromiyalji ataklarını tetikleyen etkenler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Stresi azaltmak ve gevşemeye çalışmak en önemli adımlardır. Uyku düzenini sağlamak da bir diğer etkili yoldur. Uyumadan önce kola, kahve ve çay tüketmek gibi uykuyu kaçıran alışkanlıkları bırakmak gerekir. Her gün aynı saatte kalkmak ve yatmak fibromiyalji ataklarının önüne geçmek için fayda sağlar. Bunların dışında sağlıklı beslenmek, orta seviyede düzenli egzersiz atakların oluşumunu engelleyen unsurlardır. Ayrıca çeşitli ilaç tedavileri yararlı olabilir.