Yaşam savaşına yenik düştü!

Neslican Tay’ın cenaze bilgileri belli oldu

Dördüncü kez kansere yakalanan ve dün akşam yaşam mücadelesi kaybeden Neslican Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaparak kızlarının yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter’da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay’ın ailesi ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak cenazenin detaylarını paylaştı.