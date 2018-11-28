"YAŞAM STRESİ VE PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR"

Sağlık Bakanlığı Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar konulu seminer düzenliyor.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur’un yer alacağı seminerde Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar, Gebelik dönemi ve sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ve depresyon konuları ele alınacak.

Seminer 30 Kasım Cuma saat 11.00’de Tabipler Birliği’nde gerçekleştirecek.