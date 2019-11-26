Yaşamak için duvar kağıdı yediler!

Ukrayna'nın Dnipro kentinde ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, açlıktan duvar kağıdı ve plastik köpük yemek zorunda kalan beş ve bir yaşlarındaki iki kız kardeşi kurtardı. Kız kardeşlerin 25 yaşındaki anneleri ve erkek arkadaşı ile beraber yaşadığı öğrenildi.

Ukrayna'nın Dnipro kentinde polis, kötü şartlarda yetiştirilen iki kız çocuğunun bulunduğu eve baskın düzenlendi.

21 Kasım'da düzenlenen operasyonda kurtarılan Diana ve Anya kardeşlerin açlıktan ölmemek için plastik köpük, duvar kağıdı ve saç yediği ortaya çıktı.

Doktorlar, 25 yaşındaki anneleri ve erkek arkadaşı ile beraber yaşadığı öğrenilen küçük kız çocuklarının bulabildiği her şeyi yediklerini söyledi.

Apartmanda yaşayanlardan biri, "Kadın ve erkek arkadaşı sık sık tartışıyor, çocuklara bağırıyor ve onlara bakmıyordu. Kızlar hep pislik içindeydi." dedi.

Eve baskın düzenleyen polisler, küçük kız kardeşlerin yaşadığı ortamı görünce şaşırdıklarını ifade etti. Bir polis memuru, "Dairede tuvalet çalışmıyordu ve aile tuvalet yerine küveti kullanıyordu. Küvet pislik ve kurtçuk doluydu. Küçük kızlar pis kıyafetlerle yatıyor, yıkanmamış tabaklardaki artıkları yiyor ve kirli zeminde oyun oynuyordu. Odalardaki koku korkunçtu, nefes almak bile son derece güçtü." ifadelerini kullandı.

Polisler tarafından kurtarılan Diana ve Anya kardeşler gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Küçük kardeşlerin dengesiz beslendiği ve bitlendiği aktarıldı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan çocuk doktoru Liya Segeda, kız kardeşlerin ilk defa hastanede temiz kıyafetlerle tanıştığını ve düzgün yemekler yediğini aktardı.

Küçük kız kardeşler sayesinde sosyal yardım aldığı tespit edilen 25 yaşında anne ve erkek arkadaşının, ebeveynlik haklarının sona erdirilmesi için soruşturma başlatıldı.

Polis memuru Ludmila Kopylenko, anne ve erkek arkadaşının işsiz olduğunu, çocukları sosyal yardım almak için kullandığını, çocukların ayda yalnızca bir defa düzgün yemek yediğini ve sosyal yardım paralarının alkole harcandığını ifade etti.