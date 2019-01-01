Yaşamına Son Verdi!
Hüseyin Şarkıcı yaşamına son verdi
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Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Hüseyin Şarkıcı, yaşamına son verdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin Şarkıcı, ikametgahının bahçesi içerisinde, av tüfeği ile kendi kendisini vurmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.
Soruşturma devam ediyor.
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