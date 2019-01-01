Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Hüseyin Şarkıcı, yaşamına son verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin Şarkıcı, ikametgahının bahçesi içerisinde, av tüfeği ile kendi kendisini vurmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.

Soruşturma devam ediyor.