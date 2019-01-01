Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yaşamına Son Verdi!
Yaşamına Son Verdi!

Yaşamına Son Verdi!

Hüseyin Şarkıcı yaşamına son verdi

A+A-

Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Hüseyin Şarkıcı, yaşamına son verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin Şarkıcı, ikametgahının bahçesi içerisinde, av tüfeği ile kendi kendisini vurmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.

Soruşturma devam ediyor.

sarkici.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.