"YAŞANAN FELAKETTE DOĞAYA KARŞI YAPILAN YANLIŞLARIN ROLÜ VAR"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaşanan sel felaketinde insanın doğaya karşı yaptığı yanlışların rolü olduğunu söyleyerek , acılar sarılır sarılmaz hemen daha bir planlı gelişmeyi sağlamak gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı “eksikliklerimizle yüzleşmemiz lazım ki bunları bertaraf edebilelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak bir kabulünde konuştu.

Yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “şimdiye kadar bu derece bir felaket yaşanmadı, ancak bunda doğaya karşı yaptımığımız hataların da büyük rolü var” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı “ çok ciddi bir yağış oldu ve kısa sürede dağdan ve tepelerden taşları toprağı yollara yığdı. Bu, felaketin yaşanmasında büyük rol oynamaktadır. Ancak bir de insan eliyle doğaya karşı yaptığımız yanlışların da rolü vardır. Bu acılı anımızda bunları deşmek tabii ki doğru değil, ancak bu acılar sarılır sarılmaz hemen daha planlı bir gelişmeyi sağlamamızın yollarını bulmamız lazım” dedi.

Akıncı, hayatın geliştiğine de dikkat çekerek, gelişmelerin sağlıklı olmasının planlı yapılmasına bağlı olduğunu kaydederek, “Planlı bir yaşam için maalesef daha yapmamız gerekenler var. Bu eksikliklerle yüzleşmemiz lazım ki bunları bertaraf edebilelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, ülkedeki imar planı eksikliklerine de dikkat çekti.

Akıncı “düşününüz ki tek imar planı daha geçen yıla kadar Lefkoşa’da vardı. Geçenlerde Girne –Çatalköy imar planı yapıldı. Mağusa-İskele’de daha bir imar planımız yok. Dolayısıyla kendi kendimizle yüzleşerek tüm bunları masaya yatırmamız gerekiyor” dedi.